Умные часы для детей остаются в топе самых востребованных гаджетов у омичей. На старте очередного учебного года спрос на устройства возрос.

По данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota спрос на детские умные часы в августе был в 1,7 раза выше, чем в июле, и половину из них покупали в последние 10 дней месяца. В среднем за 7–10 дней до окончания летних каникул начинался самый активный период покупки устройств для школьников.

В преддверии школьного сезона у родителей традиционно вырос интерес к гаджетам для детей и их учебы. При этом порой после 1 сентября спрос на некоторые устройства оказался даже выше, чем накануне учебного года: что-то посоветовали дополнительно купить учителя, а что-то дети сами увидели у школьных друзей и попросили у родителей.

Уже не первый год подряд в период подготовки к школе сильнее всего взлетает спрос на умные часы. Так, в августе детские смарт-часы приобретали на 72 % чаще, чем в июле. Примечательно также, что число проданных детских часов в первые три дня сентября было равно половине их продаж за весь июнь. Смарт-часы для школьников постарше в августе также приобретали чаще, чем в июле – рост составил 8 %.

Родители позаботились и об обустройстве рабочего места ребенка дома – в августе они стали чаще покупать ноутбуки, умные колонки и приборы для освещения стола. Ноутбуки в преддверии 1 сентября стали брать на 44 % чаще, колонки – на 28 %, а лампы выросли сразу на 60 %, хотя годом ранее интерес к ним в августе был всего на 5% выше, чем в июле.

– Канун 1 сентября – всегда активный период для родителей школьников и студентов. И если когда-то речь шла преимущественно о покупке канцелярских принадлежностей и формы, то сегодня сложно себе представить подготовку к школе без покупки гаджетов для ребенка. Мы снова увидели ажиотаж вокруг смарт-часов, и пока они из года в год удерживают лидерские позиции среди самых востребованных устройств при подготовке детей к школе. Мы следим за спросом и оперативно реагируем на запросы наших клиентов. Сейчас в наших салонах действуют акции на смарт-часы: например, при покупке детских моделей покупатель получает в подарок пауэрбанк или 3 месяца бесплатной связи, а также подписку на онлайн-кинотеатр START, – сообщил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

В Омской области родители школьников подтверждают общероссийский тренд на покупку товаров для учебного года в последний месяц лета. В августе детские смарт-часы приобретали на 19 % чаще, чем в июле. Наушники накануне Дня знаний стали брать на 52 % больше, колонки – на 30 % чаще, чем в середине лета.

Суммарно в последние 10 дней августа было продано почти 40 % всех смарт-часов, умных колонок, ноутбуков и осветительных приборов, купленных за месяц. При этом на последнюю неделю пришлось 30 % продаж умных колонок, 20 % продаж смарт-часов и более трети продаж детских часов. А вот спрос на ноутбуки в течение всего августа был довольно равномерным: на последние 10 дней августа пришлось 12 % покупок.

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