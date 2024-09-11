Омск-Информ
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·Общество

Заявления еще принимают.
За неделю выплаты на капремонт получили еще 19 жителей Омской области из 7 домов, пострадавших от паводка. Как сообщил сегодня губернатор Виталий Хоценко, всего деньги получили 108 человек из 75 домов.
Ранее сообщалось, что 300 млн рублей из бюджета уже выплатили в качестве компенсаций за потерю имущества. Эти деньги получили 11,5 тыс. человек.
Также жителям села Слободчики, чьи дома были признаны непригодными для восстановления, выдали 5 жилищных сертификатов на 20 млн рублей.
·Общество

Заявления еще принимают.
За неделю выплаты на капремонт получили еще 19 жителей Омской области из 7 домов, пострадавших от паводка. Как сообщил сегодня губернатор Виталий Хоценко, всего деньги получили 108 человек из 75 домов.
Ранее сообщалось, что 300 млн рублей из бюджета уже выплатили в качестве компенсаций за потерю имущества. Эти деньги получили 11,5 тыс. человек.
Также жителям села Слободчики, чьи дома были признаны непригодными для восстановления, выдали 5 жилищных сертификатов на 20 млн рублей.