Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Такую сумму уже выплатили пострадавшим сельчанам.
В Омской области продолжаются выплаты жителям, пострадавшим от весеннего паводка. На компенсации более 11,5 тысячи человек из бюджета региона чиновники потратили уже около 300 млн рублей.
– Жители населенных пунктов, пострадавших от весеннего паводка, продолжают получать единовременную выплату и компенсации за частичную или полную потерю имущества, а также средства на капитальный ремонт. Эту поддержку уже получили 89 жителей из 68 домов Усть-Ишимского района. Прием заявлений ведется непрерывно, – рассказал в своем ТГ-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Ранее региональные власти выделили Усть-Ишимскому району 31 млн рублей, чтобы поддержать после паводка. Эти средства направили на закупку угля и дров.
·Общество

Такую сумму уже выплатили пострадавшим сельчанам.
В Омской области продолжаются выплаты жителям, пострадавшим от весеннего паводка. На компенсации более 11,5 тысячи человек из бюджета региона чиновники потратили уже около 300 млн рублей.
– Жители населенных пунктов, пострадавших от весеннего паводка, продолжают получать единовременную выплату и компенсации за частичную или полную потерю имущества, а также средства на капитальный ремонт. Эту поддержку уже получили 89 жителей из 68 домов Усть-Ишимского района. Прием заявлений ведется непрерывно, – рассказал в своем ТГ-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Ранее региональные власти выделили Усть-Ишимскому району 31 млн рублей, чтобы поддержать после паводка. Эти средства направили на закупку угля и дров.