Омск-Информ
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·Общество

Первые 5 жилищных сертификатов получили жители села Слободчики.

В Омской области начали выдавать сертификаты на покупку жилья взамен уничтоженного паводком. Первые сертификаты получили жители села Слободчики в Усть-Ишимском районе.

– Выдали жителям села Слободчики, чьи дома были признаны непригодными для восстановления и жизни, первые 5 жилищных сертификатов на общую сумму 20 млн рублей. Воспользоваться сертификатами жители смогут в течение года для приобретения жилья на территории Омской области, – сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Минувшей весной паводок затопил территорию Усть-Ишимского района, под водой оказались сотни домой. Когда стихия ушла, комиссии обследовали каждый дом для определения пригодности для проживания и выплаты компенсаций.

·Общество

Первые 5 жилищных сертификатов получили жители села Слободчики.

В Омской области начали выдавать сертификаты на покупку жилья взамен уничтоженного паводком. Первые сертификаты получили жители села Слободчики в Усть-Ишимском районе.

– Выдали жителям села Слободчики, чьи дома были признаны непригодными для восстановления и жизни, первые 5 жилищных сертификатов на общую сумму 20 млн рублей. Воспользоваться сертификатами жители смогут в течение года для приобретения жилья на территории Омской области, – сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Минувшей весной паводок затопил территорию Усть-Ишимского района, под водой оказались сотни домой. Когда стихия ушла, комиссии обследовали каждый дом для определения пригодности для проживания и выплаты компенсаций.