Региональный Россельхознадзор использует в качестве помощника искусственный интеллект.

Омский Россельхознадзор использует искусственный интеллект и аналитические модули, чтобы выявлять нарушения. Почти месяц назад – 15 августа – с помощью виртуального помощника специалисты обнаружили замороженную говядину без костей, которую привезли в Омскую область.

ООО «Фортуна-М» получило 10 тонн мяса из Свердловской области, затем четверть перепродало ИП Бахареву. Предприниматель поручил доверенному лицу переработать мясо в говяжий отруб и продать ООО «Агроснаб Плюс», которое сделало биточки и котлеты общим весом 660 кг.

Хотя в сопроводительной документации на мясо был аннулированный документ, государственный ветеринарный врач официально оформил производство продукции. Сотрудник Россельхознадзора аннулировал записи журнала выработанной продукции.

Уполномоченным лицам омских предприятий приостановили доступ к федеральной системе «ВетИС», а Омскому областному центру по профилактике, экспертизе и лечению животных направили письмо о недопустимости нарушений.