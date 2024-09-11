Компания «Основа Холдинг» намерена доработать проект и дальше бороться за эту локацию.

Депутат Госдумы от Омской области Игорь Антропенко, близкий к компании «Основа Холдинг», занимающейся застройкой территории возле ТЭЦ-1, раскрыл новые детали. Инвестор намерен доработать проект, ранее одобренный на областном архитектурно-градостроительном совете. Он полон решимости реализовать задуманное.

– Проект одобрен представителями областного архитектурно-градостроительного совета, рекомендовано доработать. Что мы и сделали. Надо преображать город достойно, вкладывая инвестиции в развитие инфраструктуры, – заявил «Омск-информу» Антропенко.

Проект застройки микрорайона разрабатывало архитектурное бюро ASADOV. Планировалось, что квартал должен соответствовать общемировым трендам, включая здание повышенной этажности – до 25 метров. Кроме того, на новых изображениях появился дополнительный пешеходный мост через Омь.

Напомним, что идея застройки ТЭЦ-1 муссируется уже три года. Из здания ТЭЦ предлагали сделать общественный центр, а рядом возвести три жилых дома. Однако мэрия и омские архитекторы тогда «завернули» идею, посчитав, что это испортит исторический центр города. Нечто похожее происходит и сейчас, поскольку представители архитектурного сообщества Омска кулуарно уже раскритиковали обновленный проект.