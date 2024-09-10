Силовики подозревают, что глава Омского дома-интерната Владимир Метлицкий приобрел служебный автомобиль, но катался на нем некий чиновник ведомства.

В омской прокуратуре рассказали подробности уголовного дела, возбужденного в отношении директора автономного учреждения «Омский дом-интернат» Владимира Метлицкого. Ранее сообщалось, что его и неких неназванных должностных лиц министерства труда и социального развития Омской области подозревают в совершении преступления по пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий группой лиц».

В ведомстве пояснили, что, по версии силовиков, указанные лица, используя внебюджетные источники финансирования дома-интерната, приобрели автомобиль стоимостью более 3,3 млн рублей, который передали в оперативное управление казенному учреждению Омской области «Соцзащита» для использования одним из чиновников Минтруда. Уточняется, что главу дома-интерната поместили под домашний арест до 31 октября. Проводятся следственные действия в целях установления всех обстоятельств преступления и участвующих в нем должностных лиц.

Отметим, что это уже третье уголовное дело в отношении чиновников Минтруда и подведомственных учреждений. Ранее силовики «взяли» экс-главу министерства Владимира Куприянова. Кроме того, на днях силовики задержали и избрали меру пресечения руководителю департамента финансово-экономического обеспечения министерства труда и соцразвития Омской области Надежде Крапиве. Ее подозревают в получении взятки в 200 тыс. рублей от директора Драгунского психоневрологического интерната Ирины Горлановой.