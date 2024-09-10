Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

По прогнозу астрономов, оно ожидается сегодня ночью.
Сегодня жители Омской области могут снова наблюдать полярное сияние. Руководитель Омского планетария Владимир Крупко отметил, что это пока только порогноз. Чтобы наблюдать сияние, нужно, чтобы он сбылся, а также была безоблачная погода.
– На вчерашних фотографиях Солнца обнаружено облако плазмы, движущееся к Земле. Предполагается, что оно прибудет в поздние часы 10 сентября. Удар может спровоцировать геомагнитную бурю класса G2 с полярными сияниями, видимыми невооруженным глазом, – написал Крупко.
Ранее мы сообщали о приближении магнитной бури, которая начнется сегодня вечером и продлится 18 часов.
·Общество

По прогнозу астрономов, оно ожидается сегодня ночью.
Сегодня жители Омской области могут снова наблюдать полярное сияние. Руководитель Омского планетария Владимир Крупко отметил, что это пока только порогноз. Чтобы наблюдать сияние, нужно, чтобы он сбылся, а также была безоблачная погода.
– На вчерашних фотографиях Солнца обнаружено облако плазмы, движущееся к Земле. Предполагается, что оно прибудет в поздние часы 10 сентября. Удар может спровоцировать геомагнитную бурю класса G2 с полярными сияниями, видимыми невооруженным глазом, – написал Крупко.
Ранее мы сообщали о приближении магнитной бури, которая начнется сегодня вечером и продлится 18 часов.