Омск-Информ
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·Общество

Она продлится 18 часов.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уточнила прогноз магнитных бурь на сентябрь. Они начнутся в Омске уже завтра, 10 сентября.
С 18:00 магнитосфера будет возбужденной. С 21:00 буря достигнет уровня G1 (слабая буря), а к 03:00 – G2 (средняя буря). Магнитосфера вновь успокоится только к 15:00 11 сентября.
Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать недомогания. После бурь у омичей будет шанс увидеть полярное сияние.
·Общество

Она продлится 18 часов.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уточнила прогноз магнитных бурь на сентябрь. Они начнутся в Омске уже завтра, 10 сентября.
С 18:00 магнитосфера будет возбужденной. С 21:00 буря достигнет уровня G1 (слабая буря), а к 03:00 – G2 (средняя буря). Магнитосфера вновь успокоится только к 15:00 11 сентября.
Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать недомогания. После бурь у омичей будет шанс увидеть полярное сияние.