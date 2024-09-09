Омск-Информ
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·Общество

На него выпустят шесть автобусов среднего класса.
Кроме маршрута № 66, с 1 января в Омске появится также маршрут № 39. Он свяжет улицу Романенко и поселок Степной (СНТ «Ивушка»).
По данным реестра муниципальных маршрутов, протяженность нового маршрута составит 31,2 км. Планируется, что по нему будут курсировать шесть автобусов среднего класса.
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·Общество

На него выпустят шесть автобусов среднего класса.
Кроме маршрута № 66, с 1 января в Омске появится также маршрут № 39. Он свяжет улицу Романенко и поселок Степной (СНТ «Ивушка»).
По данным реестра муниципальных маршрутов, протяженность нового маршрута составит 31,2 км. Планируется, что по нему будут курсировать шесть автобусов среднего класса.
1301