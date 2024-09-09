Маршрут планируют запустить с Нового года.
По данным реестра муниципальных маршрутов, обновленного 5 сентября, в Омске вернут автобус № 66. С 1 января он вновь свяжет улицы 1-ю Учхозную и Партизанскую, но маршрут продлят.
Автобус поедет через центр. Он будет останавливаться в том числе на остановках «Фабрика нетканых материалов», «Городской музей», «Театральная площадь», «Госпиталь», «Главпочтамт», «КДЦ Маяковский», «Городок Водников», «Телецентр», «СибАДИ», «КДЦ Кристалл», «ОМЦ Химик», «Хлебозавод», «ПАТП-7» и «Омский нефтеперерабатывающий завод».