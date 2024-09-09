Омск-Информ
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·Спорт

14 сентября на новой площадке проведут первые соревнования.

В спортивной школе имени Александра Кожевникова закончили работы по обустройству специального ледового  поля для керлинга. Это первая профессиональная площадка подобного рода в Омске.

– При проведении работ учитывались все требования к подобным площадкам – это позволит наладить качественный тренировочный процесс и вывести омских спортсменов на новые высоты, – сообщил мэр Шелест в своем телеграм-канале.

14 сентября Федерация керлинга Омской области планирует провести на новом льду турнир открытия.

На сегодняшний день площадка уже активно используется для регулярных тренировок учебных групп отделения керлинга спортивной школы имени Леонида Киселева.

·Спорт

14 сентября на новой площадке проведут первые соревнования.

В спортивной школе имени Александра Кожевникова закончили работы по обустройству специального ледового  поля для керлинга. Это первая профессиональная площадка подобного рода в Омске.

– При проведении работ учитывались все требования к подобным площадкам – это позволит наладить качественный тренировочный процесс и вывести омских спортсменов на новые высоты, – сообщил мэр Шелест в своем телеграм-канале.

14 сентября Федерация керлинга Омской области планирует провести на новом льду турнир открытия.

На сегодняшний день площадка уже активно используется для регулярных тренировок учебных групп отделения керлинга спортивной школы имени Леонида Киселева.