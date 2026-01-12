В Омске появились бесплатные занятия по нестандартному виду спорта

Тренировки проходят на двух катках города с опытными инструкторами.

Фото: t.me/shelest_sn

Теперь омичи могут попробовать свои силы на бесплатных тренировках по керлингу. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

– Керлинг – это не просто спорт, это захватывающее сочетание силы, техники, стратегии и командной работы. Он отлично тренирует не только тело, но и ум, развивая логическое мышление и умение работать в команде. Независимо от вашего уровня подготовки, от новичка до опытного спортсмена, керлинг предложит вам новые вызовы и возможности на льду, – написал градоначальник.

Бесплатные тренировки проводят на двух площадках. В СК «Юность» на улице Б. Хмельницкого, 221, каток открыт для занятий во вторник с 14:00 до 15:30, в среду и четверг с 13:00 до 15:00, а также в субботу с 14:00 до 15:30. На стадионе «Энергия» по адресу: ул. Челюскинцев, 98/1, каток принимает желающих в понедельник, пятницу и воскресенье с 13:00 до 14:30, а в среду с 14:00 до 16:00.

Шелест также добавил, что тренировки ведут опытные и квалифицированные инструкторы Федерации керлинга Омской области. По его словам, специалисты помогут освоить базовые навыки техники, тактики и стратегии игры, а также обеспечат безопасное и интересное занятие для всех омичей.