Омск-Информ
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·Спорт

До конца года модернизируют еще 10 спортивных учреждений.

Спортивную новинку анонсировал мэр Омска Сергей Шелест. Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об обновлении материально-технической базы в 10 учреждениях, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта учреждениях.

 В частности, в спортивной школе № 28 выполняется ремонт двух спортивных залов, что существенно улучшит условия тренировочного процесса. В спортивной школе № 3 заканчивается обновление стен и потолка спортивного зала отделения бадминтона. В ледовом дворце имени Леонида Киселева полным ходом идет серьезная модернизация.

– В ледовом дворце имени Киселева осуществляется замена холодильного оборудования, а также создается специальная площадка для занятий керлингом, – анонсировал Шелест.

Таким образом, в Омске появится первая площадка для занятий этим видом спорта. 

Юлия Пишуйко
·Спорт

До конца года модернизируют еще 10 спортивных учреждений.

Спортивную новинку анонсировал мэр Омска Сергей Шелест. Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об обновлении материально-технической базы в 10 учреждениях, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта учреждениях.

 В частности, в спортивной школе № 28 выполняется ремонт двух спортивных залов, что существенно улучшит условия тренировочного процесса. В спортивной школе № 3 заканчивается обновление стен и потолка спортивного зала отделения бадминтона. В ледовом дворце имени Леонида Киселева полным ходом идет серьезная модернизация.

– В ледовом дворце имени Киселева осуществляется замена холодильного оборудования, а также создается специальная площадка для занятий керлингом, – анонсировал Шелест.

Таким образом, в Омске появится первая площадка для занятий этим видом спорта. 

Юлия Пишуйко