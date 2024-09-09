В июне на проблемном объекте сменился подрядчик.

Появилась новая дата сдачи школы в микрорайоне «Серебряный берег». Как уточнили «Омск-информу» в городской администрации, объект планируется сдать к июню, а не к сентябрю 2025 года, как сообщалось ранее.

Первоначально здание школы на 1122 ученика планировали сдать в декабре этого года. Однако строивший с ноября 2022 года учреждение подрядчик, компания «Капитал развитие», затянул со сроками. В июне этого года заключен контракт с другой фирмой, «Русстрой» из Республики Ингушетия. Ей поставили задачу закрыть тепловой контр здания. Кроме того, власти ищут контролера строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег».