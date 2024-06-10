Образовательное учреждение в микрорайоне Серебряный Берег не успеют построить в срок. Понадобится еще более полугода.

Образовательное учреждение в микрорайоне Серебряный Берег не успеют построить в срок. Понадобится еще более полугода.

Школу на 1122 учеников в омском микрорайоне Серебряный Берег не успеют построить к декабрю текущего года, сообщил мэр Сергей Шелест. Новая дата ввода объекта в эксплуатацию – 1 сентября 2025 года.

Как пояснил глава города на прямой линии в редакции газеты «Вечерний Омск», сроки строительства затянулись из-за обнаружения металлических конструкций на земельном участке, где ранее находились цеха Сибзавода. Предыдущий подрядчик ООО «Капитал Развитие» остановил работы в ноябре 2023 года, месяц назад с ним был расторгнут контракт. Достройкой школы будет заниматься компания «Русстрой», завтра с ней официально заключат соглашение на сумму более 1,1 млрд рублей.

Предварительная дата завершения строительства школы – 1 сентября 2025 года, но подрядчик будет стараться нагнать отставание уже в текущем году.