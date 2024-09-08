«Кукурузник» должен был вылететь на север области в 10 часов утра.
Сильный туман, окутавший сегодня утром Омск, постепенно рассеялся, и самолеты, задержавшиеся в местном аэропорту, постепенно покинули воздушную гавань. Отклонения от расписания получились существенными. С опозданием вылетел даже рейс до Усть-Ишима: вместо 10 часов утра «кукурузник» отправился на север области в 11:11. Обратно он должен вернуться в 15:15, но, скорее всего, прилетит позже.
Задержки остальных рейсов:
- У6676 в Сочи («Уральские авиалинии») – опоздание 1 ч. 50 мин.;
- СУ1763 в Москву («Аэрофлот») – опоздание 33 мин.;
- У6388 в Москву («Уральские авиалинии») – опоздание 39 мин.;
- ФВ6472 в Санкт-Петербург («Россия») – опоздание 18 мин.;
- С72566 в Москву (S7) – опоздание 15 мин.;
- СУ2929 в Сочи («Аэрофлот») – опоздание 3 ч. 16 мин.;
- СУ1639 в Москву («Аэрофлот») – опоздание 2 ч. 50 мин.;
- КЛ940 в Махачкалу («Северный ветер») – опоздание 3 ч. 5 мин.;
- КЛ760 в Казань («Северный ветер») – опоздание 1 ч. 22 мин.;
- КЛ480 в Сочи («Северный ветер») – опоздание 2 ч. 32 мин.
- С75344 в Новосибирск (S7) – опоздание 10 мин;
- ФВ6676 в Красноярск («Россия») – опоздание 24 мин.