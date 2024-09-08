Из-за сложных метеоусловий самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы.

Сегодня утром в аэропорту Омск-Центральный произошла массовая задержка рейсов. Причиной стал сильный туман, опустившийся на город минувшей ночью. Часть бортов отправились на запасные аэродромы. Вовремя не смогли приземлиться следующие рейсы:

У6675 из Сочи («Уральские авиалинии») – опоздание 1 ч. 12 мин.;

У6387 из Москвы («Уральские авиалинии») – опоздание 15 мин.;

СУ2928 из Сочи («Аэрофлот») – опоздание 3 ч. 25 мин.;

СУ1638 из Москвы («Аэрофлот») – опоздание 2 ч. 50 мин.;

КЛ939 из Махачкалы («Северный ветер») – опоздание 3 ч.;

КЛ759 из Казани («Северный ветер») – опоздание 1 ч. 9 мин.;

КЛ479 из Сочи («Северный ветер») – опоздание 2 ч. 35 мин.;

Также опаздывают рейсы из Новосибирска (S7) и Красноярска («Россия»). Соответственно, в обратную сторону самолеты также вылетают с опозданием:

У6676 в Сочи («Уральские авиалинии») – опоздание 1 ч. 50 мин.;

СУ1763 в Москву («Аэрофлот») – опоздание 33 мин.;

У6388 в Москву («Уральские авиалинии») – опоздание 39 мин.;

ФВ6472 в Санкт-Петербург («Россия») – опоздание 18 мин.;

С72566 в Москву (S7) – опоздание 15 мин.;

СУ2929 в Сочи («Аэрофлот») – опоздание 2 ч. 35 мин.;

СУ1639 в Москву («Аэрофлот») – опоздание 2 ч. 45 мин.;

КЛ940 в Махачкалу («Северный ветер») – опоздание 2 ч. 35 мин.;

КЛ760 в Казань («Северный ветер») – опоздание 1 ч. 20 мин.;

КЛ480 в Сочи («Северный ветер») – опоздание 2 ч. 25 мин.

Вылет по маршруту Омск – Усть-Ишим намечен на 10 часов. По предварительным данным, рейс не задерживается.