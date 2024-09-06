Омск-Информ
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·Общество

Из-за подтопления на дачах не смогла проехать машина реанимации.

Сегодня, 6 сентября, в телеграм-канале «Омский форум» появилась информация, что пенсионерке стало плохо в садоводческом товариществе, расположенном в поселке Осташково. Однако из-за подтопления машина реанимации не смогла проехать.

– Приехавшая на вызов в СНТ «Сибирский садовод-4» в садовом массиве Осташково скорая помощь застряла на одной из аллей, – написал автор поста. – Бездеятельность виновников затопления уже ставит под угрозу жизнь и здоровье омичей?

Напомним, что Омская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения в организации работы золоотвала ТЭЦ-5 ТГК-11. По информации омского Минэнерго, строительство секции 4а золоотвала произошло с грубыми нарушениями, что привело к подтоплению дач. По предварительным данным, чтобы откачать воду, потребуется не менее двух лет.

·Общество

Из-за подтопления на дачах не смогла проехать машина реанимации.

Сегодня, 6 сентября, в телеграм-канале «Омский форум» появилась информация, что пенсионерке стало плохо в садоводческом товариществе, расположенном в поселке Осташково. Однако из-за подтопления машина реанимации не смогла проехать.

– Приехавшая на вызов в СНТ «Сибирский садовод-4» в садовом массиве Осташково скорая помощь застряла на одной из аллей, – написал автор поста. – Бездеятельность виновников затопления уже ставит под угрозу жизнь и здоровье омичей?

Напомним, что Омская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения в организации работы золоотвала ТЭЦ-5 ТГК-11. По информации омского Минэнерго, строительство секции 4а золоотвала произошло с грубыми нарушениями, что привело к подтоплению дач. По предварительным данным, чтобы откачать воду, потребуется не менее двух лет.