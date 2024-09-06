Омск-Информ
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·Общество

Помимо уборки мусора, планируется высадка деревьев и кустарников. Сергей Шелест позвал омичей присоединиться.

В этом году большой общегородской осенний субботник состоится 5 октября, сообщил мэр Сергей Шелест. Глава города отметил, что, помимо уборки мусора, на субботнике будут высаживаться деревья и кустарники.

– Работа будет организована во всех городских округах. Приглашаю всех присоединиться: это может быть субботник с коллективом, с управляющей компанией или ТСЖ, с комитетом территориального самоуправления вашего микрорайона – главное, не стоять в стороне, – подчеркнул мэр.

Начало октября является традиционным временем проведения осенних субботников в Омске. Иногда его сдвигают на неделю из-за плохой погоды.

·Общество

Помимо уборки мусора, планируется высадка деревьев и кустарников. Сергей Шелест позвал омичей присоединиться.

В этом году большой общегородской осенний субботник состоится 5 октября, сообщил мэр Сергей Шелест. Глава города отметил, что, помимо уборки мусора, на субботнике будут высаживаться деревья и кустарники.

– Работа будет организована во всех городских округах. Приглашаю всех присоединиться: это может быть субботник с коллективом, с управляющей компанией или ТСЖ, с комитетом территориального самоуправления вашего микрорайона – главное, не стоять в стороне, – подчеркнул мэр.

Начало октября является традиционным временем проведения осенних субботников в Омске. Иногда его сдвигают на неделю из-за плохой погоды.