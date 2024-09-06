Омск-Информ
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·Авто

Временно они не будут работать на пересечении улицы Фрунзе с Гусарова, Тарской и Герцена.
С 7 по 8 сентября региональный Минтранс запланировал провести настройку индуктивных петлевых детекторов. Для этого потребуется отключить светофоры на перекрестках и других участках дорог:
Булатова – Гусарова – Фрунзе;
Фрунзе – Тарская;
Герцена – Фрунзе;
10 лет Октября – «Релеро».
Водителей попросили быть внимательными и следовать правилам дорожного движения.
·Авто

Временно они не будут работать на пересечении улицы Фрунзе с Гусарова, Тарской и Герцена.
С 7 по 8 сентября региональный Минтранс запланировал провести настройку индуктивных петлевых детекторов. Для этого потребуется отключить светофоры на перекрестках и других участках дорог:
Булатова – Гусарова – Фрунзе;
Фрунзе – Тарская;
Герцена – Фрунзе;
10 лет Октября – «Релеро».
Водителей попросили быть внимательными и следовать правилам дорожного движения.