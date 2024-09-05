Историческая драма приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Актерам устроили курс молодого бойца.

В Беларуси стартовали съемки полнометражного исторического фильма «В списках не значился» по одноименной повести знаменитого русского писателя Бориса Васильева. Историю лейтенанта Николая Плужникова – последнего защитника легендарной Брестской крепости – расскажут будущие звезды, молодые актеры Московского театра Олега Табакова и их худрук, народный артист России Владимир Машков. Он также выступил продюсером фильма.

– Очень рад, что картина, о которой я давно мечтал, «В списках не значился» по повести Бориса Васильева создается совместно с замечательной командой профессионалов: продюсером Тимуром Вайнштейном, режиссером Сергеем Коротаевым и оператором Игорем Гринякиным, – говорит Машков. – Также моей давней мечтой было снять фильм вместе с артистами Театра Олега Табакова и студентами нашей Театральной школы. Эта история важна ведь не только для зрителей, но и для тех, кто принимает участие в ее создании. «В списках не значился» – великое произведение. Вся повесть пропитана жизнью Бориса Васильева, его пониманием жизни. И мы очень точно и внимательно создаем все обстоятельства этой тяжелой, но крайне важной для духа человека истории.

Чтобы молодые актеры органично смотрелись в кадре и были похожи на советских солдат начала войны, их еще до начала кинопроб отправили на 10 дней в полевой лагерь и устроили курс молодого бойца образца 1941 года.

– В студии «Военфильм» в Калужской области была проведена военная подготовка молодых актеров фильма «В списках не значился», очень сплотившая ребят. Из них сформировали маленькое подразделение и на несколько дней поселили в палатках, чтобы познакомить с армейским бытом и дать прочувствовать все тяготы несения службы, которые проживают настоящие бойцы, – говорит военный консультант картины полковник Константин Горбатиков. – Десять дней ребята прожили без сотовой связи в полевых условиях. Они изучали уставы Вооруженных сил СССР и России, сделали план-конспекты по основным предметам военной подготовки, а также у каждого были свои личные обязанности в зависимости от роли в фильме. Командир взвода действительно отдавал приказы и принимал решения.

Сам кастинг проходил на Мосфильме. Пробы были тяжелыми, сродни настоящим съемкам. Один только грим актерам накладывали по пять часов.

– Мы долго искали образы, делали много дублей, пытались настроить ребят, найти правильную интонацию. Нам важно было посмотреть на артистов в законченных образах, – рассказывает режиссер-постановщик Сергей Коротаев. – Мне кажется, уникальность этой картины в том числе и в образах, созданных молодыми, еще не известными широкой аудитории артистами. В фильме задействована практически вся труппа Театра Олега Табакова, многие из которых на этапе подготовки прошли курсы молодого бойца образца 1941 года. Я надеюсь, что у нас получится достоверная история с настоящими героями того времени.

Фильм «В списках не значился» выйдет в прокат в мае 2025 года.