Употребление алкоголя даже в малых количествах увеличивает риск развития болезней сердца, злокачественных новообразований, разрушает психику.

Многие люди сделали алкоголь частью своей жизни, искренне полагая, что только таким способом можно максимально расслабиться, поднять настроение и хорошо провести время. Но ни для кого не секрет, что потребление алкоголя пагубно отражается на работе всех жизненно важных органов и систем организма. О последствиях употребления алкоголя, даже в небольших количествах, рассказала врач по медицинской профилактике Областного центра общественного здоровья Дарья Абросимова.

Употребление алкоголя даже в малых количествах увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, заболеваний пищеварительной системы, вызывает психические и поведенческие нарушения, а также приводит к росту насилия, травматизма и дорожно-транспортных происшествий. Чем дольше человек злоупотребляет алкоголем, тем заметнее становятся и внешние проявления данной пагубной привычки. Вначале человека, регулярно употребляющего алкогольные напитки, выдают синяки и темные круги под глазами, постоянная беспричинная усталость, не зависящая от физической или психоэмоциональной нагрузки, отеки. Далее токсическое поражение ткани печени приводит к появлению морщин, при этом кожа становится дряблая и сухая, поскольку теряет эластичность от обезвоживания, приобретает сероватый оттенок. Это ведет к преждевременному старению. По этим признакам не только врач или близкие люди могут определить наличие у человека проблемы, но и любой прохожий.

Избавление от алкогольной зависимости способствует постепенному восстановлению организма и улучшению самочувствия человека. Как говорит врач, отказавшись от алкоголя, человек нормализует сон, восстановит репродуктивную функцию и иммунную систему, улучшатся мыслительные процессы, улучшатся аппетит, придет в норму вес.

В нормальное состояние придут печень, поджелудочная железа, почки и нервная система, сердце и давление будут в норме. И как приятный бонус – улучшится внешний вид, кожа станет здоровее и моложе. Кроме того, к положительным последствиям отказа от алкоголя можно отнести улучшение отношений с семьей, друзьями.

Также врач дала советы, как лучше и легче отказаться от алкоголя.

Заручитесь поддержкой близких и коллег.

В питании отдавайте предпочтение низкокалорийным и кисломолочным блюдам.

Избегайте тех мест и тех компаний, где распивают алкогольные напитки.

Занимайтесь любимыми делами, хобби и общением с единомышленниками.

Выработайте четкую установку на отказ от употребления алкоголя и определите точную дату начала.

Для уменьшения тяги к алкоголю хорошо поможет увеличение в рационе количества свежих овощей и фруктов.

Увеличьте свою физическую активность, прогулка, бег, утренняя зарядка, разминка, велосипед, игры с детьми.

Важно знать, утверждает врач, любое употребление алкоголя имеет риски для здоровья – не существует безопасной дозы.