В компании «Ньютон» заявили, что компания не рассматривает участки, где располагаются неработающие теннисные корты, для застройки.

Тюменский застройщик «Ньютон» прокомментировал инсайд «Омск-информ» об амбициях на земли парка имени 30-летия ВЛКСМ. Речь идет о спорных участках на территории рекреационной зоны, переданной компании «Кедр» без торгов. Фирме передали их в 2022 году за 4,5 млн рублей как собственнику расположенных на ней теннисных кортов и административно-хозяйственных комплексов. В июне прокуратура подала иск в арбитражный суд с требованием вернуть землю муниципалитету обратно, заседание назначено на 10 сентября.

Однако в отделе маркетинга «Ньютона» опровергли эту информацию. В компании редакции заявили, что не имеют никакого отношения к участкам парка «Кедр» и не рассматривают его для покупки или застройки.

Тюменский застройщик зашел в Омск в 2022 году. Сейчас компания возводит пятнадцатиэтажку «ЖК Пушкина, 77» на пересечении улиц Масленникова и Маршала Жукова. Сдать объект планируют к 2026 году. Вторая многоэтажка планируется на пересечении улиц Красный Путь и 4-я Северная, около сквера Дружбы народов.