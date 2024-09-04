Омск-Информ
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·Общество

Загрузка составляет примерно 90–100 %.
С 14 августа по 3 сентября авиарейсом Омск – Усть-Ишим – Омск воспользовались уже 145 пассажиров. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе Омского аэропорта, загрузка рейса составляет примерно 90–100 %.
Напомним, в Усть-Ишим и обратно летает Ан-2. Рейсы туда и обратно самолет совершает три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Без учета сегодняшнего дня самолет совершил уже 18 полетов: 9 туда и 9 обратно.  
Ранее сообщалось об изменениях в расписании рейса.
·Общество

Загрузка составляет примерно 90–100 %.
С 14 августа по 3 сентября авиарейсом Омск – Усть-Ишим – Омск воспользовались уже 145 пассажиров. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе Омского аэропорта, загрузка рейса составляет примерно 90–100 %.
Напомним, в Усть-Ишим и обратно летает Ан-2. Рейсы туда и обратно самолет совершает три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Без учета сегодняшнего дня самолет совершил уже 18 полетов: 9 туда и 9 обратно.  
Ранее сообщалось об изменениях в расписании рейса.