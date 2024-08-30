С понедельника он будет чуть меньше времени проводить в Усть-Ишиме.

Омский аэропорт скорректировал расписание рейса Омск – Усть-Ишим – Омск. С 2 сентября вылетать из Усть-Ишима самолет будет не в 14:00, а в 13:00. Прибытие в Омск сдвинется на 15:15. Время вылета из Омска остается прежним – 10:00.

Напомним, в Усть-Ишим и обратно летает самолет «Ан-2» на 9 мест. Багажа нет, но с собой в салоне пассажир может провезти ручную кладь весом до 10 кг (ширина – 40 см, высота – 40 см, глубина – 36 см).

Полеты туда и обратно планируются три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Билет стоит 2741 рубль. Купить его можно в кассах аэропорта.