Добровольцы принимали участие в поисках пропавшего пенсионера и при обследовании местности заглянули в колодец.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» в ходе поисков пропавшего пенсионера спасли молодую лису. Зверь угодил в колодец и умер бы голодной смертью, если бы не люди.

Масштабные поиски 82-летнего Николая Васина, пропавшего 17 августа, велись в последний день лета в Кормиловском районе. Была отработана большая территория. Волонтеры, в частности, осматривали заброшенные объекты.

– В одном из открытых люков была обнаружена молодая лиса. Наши волонтеры спасли зверя и выпустили на свободу, – сообщили в «Доброспасе».

Пенсионера найти пока не удалось. Поиски дедушки будут продолжены.