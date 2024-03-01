Омск-Информ
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·Общество

Бешеную лису нашли в деревне Слобода Знаменского района. В населенном пункте ввели карантин.

В деревне Слобода Знаменского района выявили один случай заражения бешенством. Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, болезнь принесла лиса. До 30 апреля в населенном пункте ввели карантин.

Отметим, что с начала года это уже восьмой случай бешенства в регионе. В прошлом году было зарегистрировано 30 случаев.

·Общество

Бешеную лису нашли в деревне Слобода Знаменского района. В населенном пункте ввели карантин.

В деревне Слобода Знаменского района выявили один случай заражения бешенством. Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, болезнь принесла лиса. До 30 апреля в населенном пункте ввели карантин.

Отметим, что с начала года это уже восьмой случай бешенства в регионе. В прошлом году было зарегистрировано 30 случаев.