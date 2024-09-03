«Евромед» открывает «Клуб активного долголетия» для тех, кто заботится о своем здоровье. Первая встреча состоится уж скоро в отеле «50|60».

Уровень жизни растет, методы диагностики и лечения совершенствуется, а тренд на здоровый образ жизни продолжает сохранять популярность в любом возрасте. Благодаря этому продолжительность жизни увеличивается. Сегодня большинство людей в возрасте 60+ выглядят более молодыми, здоровыми и энергичными по сравнению со своими ровесниками, жившими, например, век назад. И специалисты центра «Евромед» готовы поддерживать эту тенденцию.

22 сентября в отеле «50|60» состоится первая встреча «Клуба активного долголетия», перед участниками которого выступят эксперты «Евромеда» в области неврологии, кардиологии, маммологии, акушерства и гинекологии, психиатрии, терапии, а также представитель санатория «Евромед». Спикеры готовы поделиться полезной информацией и ответить на вопросы участников любого возраста.

В программе мероприятия запланированы выступления по темам:

Приятным бонусом для гостей Клуба станет розыгрыш* призов. Участники получат возможность выиграть сертификаты на путевку в санаторий «Евромед», сертификаты на услуги центра «Евромед», сертификаты от кондитерской «Люклер» и ресторана «Метаморфозы». Также гостей будут ждать фуршет, ароматный кофе и фотозона с профессиональным фотографом.

Оставить заявку на участие в Клубе активного долголетия можно, заполнив онлайн-форму по ссылке или через личные сообщения в Телеграм-канале: https://t.me/eurodoctor.

Количество мест ограниченно. Необходима предварительная запись. Участие платное. Стоимость участия – 800 рублей.

Дата и время проведения мероприятия: 22 сентября 2024 года (воскресенье), начало в 11:00. Регистрация с 10:00. (18+)

Место проведения мероприятия: г. Омск, ул. Щербанева, 20, отель «50|60», конференц-зал «Венера», 1-й этаж.

*Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед». Акция пройдет 22.09.2024. Подробная информация об организаторе, сроках, условиях проведения акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8 (3812) 331-471.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данной статье, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».

ООО «МЦСМ «Евромед». Лицензия Л041-00110-55/00573852 от 12 августа 2020 г. Реклама