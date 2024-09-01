Время отправления борта из северного района Омской области изменилось.

С понедельника, 2 сентября, изменится отправление рейса из Усть-Ишима в Омск. Об этом ранее сообщал «Омск-информ». Из северного района области самолет Ан-2 станет отправляться на час раньше, в 13:00 вместо 14:00. А в Омск прибывать в 15:15. Время вылета из Омска останется прежним – в 10:00.

Заодно стало известно и о загрузке борта.

– Загрузка на всех рейсах стопроцентная, – уточнили в омском аэропортку.

Пассажирские перелеты из Омска в Усть-Ишим возобновили после 30-летнего перерыва с 14 августа. Туда регулярно летает борт «Ан-2» на девять мест. Багажа нет, но с собой в салоне пассажир может провезти ручную кладь весом до 10 кг (ширина – 40 см, высота – 40 см, глубина – 36 см).

Полеты туда и обратно планируются три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Билет стоит 2741 рубль. Купить его можно в кассах аэропорта.