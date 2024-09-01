Омск-Информ
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·Политика

Сергей Балдин окончательно утратил статус временно исполняющего обязанности начальника ведомства.

С 30 августа в ЕГРЮЛ внесены изменения в должность Сергея Балдина. Вместо временно исполняющего обязанности он стал начальником ведомства.

Балдин был назначен временно исполняющим обязанности руководителя омского УФСИН с 22 марта. Сюда он попал с поста главы УФСИН по Ульяновской области. А до этого «рулил» колонией особого режима № 6 в Оренбургской области для пожизненно осужденных, известной как «Черный дельфин». 5 августа этого года указом президента РФ Балдин назначен начальником омского УФСИН. А 23 августа представлен подчиненным и губернатору Омской области Виталию Хоценко.

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·Политика

Сергей Балдин окончательно утратил статус временно исполняющего обязанности начальника ведомства.

С 30 августа в ЕГРЮЛ внесены изменения в должность Сергея Балдина. Вместо временно исполняющего обязанности он стал начальником ведомства.

Балдин был назначен временно исполняющим обязанности руководителя омского УФСИН с 22 марта. Сюда он попал с поста главы УФСИН по Ульяновской области. А до этого «рулил» колонией особого режима № 6 в Оренбургской области для пожизненно осужденных, известной как «Черный дельфин». 5 августа этого года указом президента РФ Балдин назначен начальником омского УФСИН. А 23 августа представлен подчиненным и губернатору Омской области Виталию Хоценко.

1068