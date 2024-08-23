Сергей Балдин переведен в Омск из Ульяновска.

Директор ФСИН России, генерал Аркадий Гостев в режиме видео-конференц-связи представил губернатору Виталию Хоценко и личному составу ведомства нового главу УФСИН Омской области Сергея Балдина. Специалист был переведен в Омск в марте, сначала работал в статусе временно исполняющего обязанности руководителя. А с 7 августа указом президента РФ Владимира Путина назначен официально.

– Убежден, что полученный опыт позволит Сергею Балдину обеспечить эффективную работу пенитенциарной системы региона, – прокомментировал назначение директор ФСИН РФ Аркадий Гостев.

Губернатор Виталий Хоценко, в свою очередь, рассказал о взаимодействии местных органов власти с УФСИН и выразил уверенность в дальнейшем всестороннем сотрудничестве с УИС.

Балдин начал карьеру в уголовно-исправительной системе в 2004 году на должности юрисконсульта юридической группы учреждения КП-12 УИН Минюста России по Оренбургской области. На протяжении семи лет он возглавлял различные исправительные учреждения. До получения новой должности больше трех лет он работал на посту начальника УФСИН по Ульяновской области.