Сергей Балдин плавно переместился из должности врио главы в полноценного руководителя ведомства.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового начальника УФСИН России по Омской области. Им стал 42-летний полковник внутренней службы Сергей Балдин.

Новый глава ведомства окончил Оренбургский государственный аграрный университет и Академию ФСИН России в Рязани. В структуре УФСИН работает с 2004 года, имеет 7 ведомственных наград и одну государственную.

Работал в УИН Минюста РФ по Оренбургской области в должности юрисконсультанта и старшим юрисконсультантом в исправительной колонии № 6 в Оренбурге.

Затем был замначальника и начальником колонии № 6 в Оренбурге, первым заместителем начальника УФСИН России по Оренбургской области, а также начальником УФСИН России по Ульяновской области.

С 12 марта 2024 года занимал пост врио начальника УФСИН России по Омской области.