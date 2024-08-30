Он владеет зданием, где осуществляется коммерческая деятельность, но не платил за обращение с отходами.

Региональный оператор «Магнит» взыскал с жителя Таврического района 200 тыс. рублей задолженности за вывоз мусора. Сельчанину также придется заплатить пошлину – более 5 тыс. рублей.

Как сообщает районный суд, сельчанин владеет зданием, которое частично используется в коммерческих целях. При этом у него нет своего контейнера и контейнерной площадки, поэтому при выставлении счетов применяется расчет исходя из нормативов накопления ТКО.

В суде сельчанин требования не признал, просил применить срок исковой давности. Он также пояснил, что не уклонялся от оплаты услуг по вывозу ТКО, просто не получал предложений о заключении договора и не знал, что существует публичный договор. Однако суд встал на сторону оператора.