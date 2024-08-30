Глава Следкома РФ призвал руководителя омского силового ведомства Евгения Осадчука оперативнее расследовать дело и передать его в суд.

Председатель СУ СК России Александр Бастрыкин вновь поднял вопрос с аварийной многоэтажкой на улице 4-й Транспортной. Дом признан аварийным в 2017 году из-за 74 % изношенности конструкций, частичного разрушения стен, полов и потолочных перекрытий, отсутствия коммуникаций и наличия плесени. Администрация города обещала расселить жильцов сначала в 2019 году, потом в 2020 году. «Омск-информ» подробно рассказывал об этой пятиэтажной хрущевке 1960 года постройки.

В январе 2024 года глава Следкома РФ поручал представить по дому доклад. В апреле прокуратура Октябрьского округа обратилась в суд с требованием расселения аварийного дома. Однако этого так и не было сделано.

Новая активность Александра Бастрыкина связана с обращением жительницы этого дома, у которой полностью разрушилась квартира, в апреле суд вынес решение переселить омичку в другое помещение. Но этого снова не произошло. В связи с этим руководитель Следкома РФ затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгения Осадчука принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу, о чем представить доклад. Исполнение поручения планируется проконтролировать.