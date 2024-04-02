Износ конструкций здания превышает 74 %, однако в нем до сих пор живут люди.

Износ конструкций здания превышает 74 %, однако в нем до сих пор живут люди.

Прокуратура Октябрьского округа выяснила, что аварийный дом № 50 на улице 4-я Транспортная до сих пор не расселен. При этом он был признан аварийным еще в начале 2017 года. Расселить его должны были до конца 2020 года, при этом срок так и не переносился, а в доме до сих пор живут люди.

– Техническое состояние жилого дома специалистами оценивается как недопустимое, аварийное, физический износ конструктивных элементов здания превышает 74 %, – отметили в областной прокуратуре.

Надзорное ведомство обратилось в суд, который постановил немедленно расселить дом. Прокуратура проконтролирует исполнение решения.