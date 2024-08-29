В Омске начали искать подрядчика для ремонта помещений в здании.

Вчера, 28 августа, в Омске объявили аукцион, связанный с ремонтом в здании Восьмого арбитражного суда Омской области. Этот суд находится по адресу 10 лет Октября, 42. Начальная стоимость контракта составила 1 млн 63 тыс рублей. Заявки от участников торгов принимаются до 5 сентября.

От подрядчика требуется привести в порядок помещения суда. В частности: заменить часть облицовочных потолочных плит, покрыть стены грунтовкой, уложить штукатурку, поклеить стеклообои, поменять покрытие на полу, уложить плинтуса. Также нужно провести гидроизоляцию окон, в некоторых местах заменить розетки, выключатели и жалюзи.

Выполнить все работы нужно в течение 30 дней со дня подписания контракта.