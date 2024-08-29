Омск-Информ
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·Общество

Сегодня сообщили об отключениях на 1 сентября, а ранее сообщалось о планах на 31 августа.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на субботу, 1 сентября. В связи с этим с 11:00 до 17:00 отключат воду в зданиях по адресам:
Ленина, 10, 10а;
Петра Некрасова, 4;
Музейная, 3;
Партизанская, 8.
Отметим, что на этой неделе отключение воды также запланировали 31 августа. Оно ожидается в зданиях на Гагарина, Карла Либкнехта, Щербанева и др.
·Общество

Сегодня сообщили об отключениях на 1 сентября, а ранее сообщалось о планах на 31 августа.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на субботу, 1 сентября. В связи с этим с 11:00 до 17:00 отключат воду в зданиях по адресам:
Ленина, 10, 10а;
Петра Некрасова, 4;
Музейная, 3;
Партизанская, 8.
Отметим, что на этой неделе отключение воды также запланировали 31 августа. Оно ожидается в зданиях на Гагарина, Карла Либкнехта, Щербанева и др.