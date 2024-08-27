Омск-Информ
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·Общество

Отключения ожидаются на улицах Гагарина, Краснофлотской, Карла Либкнехта, Сенной и др.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на субботу, 31 августа. В связи с этим с 11:00 до 17:00 в некоторых домах и административных зданиях отключат воду.
Адреса отключений:
  • Гагарина, 8/2, 28, 32/1;
  • Краснофлотская, 8, 15, 24, 33, 33/1;
  • Карла Либкнехта, 33, 35;
  • Газетный переулок, 1, 3, 6/1, 6, 6а;
  • Сенная, 22, 23, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 40;
  • Щербанева, 35;
  • Чехова, 3.
Отметим, что на этой неделе отключение воды также запланировали 27 и 29 августа.
·Общество

Отключения ожидаются на улицах Гагарина, Краснофлотской, Карла Либкнехта, Сенной и др.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на субботу, 31 августа. В связи с этим с 11:00 до 17:00 в некоторых домах и административных зданиях отключат воду.
Адреса отключений:
  • Гагарина, 8/2, 28, 32/1;
  • Краснофлотская, 8, 15, 24, 33, 33/1;
  • Карла Либкнехта, 33, 35;
  • Газетный переулок, 1, 3, 6/1, 6, 6а;
  • Сенная, 22, 23, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 40;
  • Щербанева, 35;
  • Чехова, 3.
Отметим, что на этой неделе отключение воды также запланировали 27 и 29 августа.