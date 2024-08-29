Чиновники считают, что аборты угрожают семье, отцовству, материнству и детству.
Вчера, 28 августа, на сайте областного правительства опубликовали проект закона о запрете склонения к абортам. Соответствующие изменения планируется внести в Кодекс Омской области об административных правонарушениях.
Статьи нового закона:
- Статья 1. Противодействие информационным угрозам семье, отцовству, материнству и детству. Склонение к искусственному прерыванию беременности признается в Омской области угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства.
- Статья 2. Запрет склонения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности на территории Омской области. Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий в целях понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом.
- Статья 3. Ответственность за нарушение настоящего закона.
За нарушение нового закона планируется ввести штрафы: от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 25 до 50 тыс. рублей – для должностных лиц и от 100 до 200 тыс. рублей – для юридических лиц. Исключением будут рекомендации врачей, когда к аборту есть медицинские показания.
Отметим, что за полгода омички уже сделали 1012 абортов. При этом за первые четыре месяца года омички родили 4635 детей.
Проект закона рассмотрят депутаты Законодательного собрания Омской области.