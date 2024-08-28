Омск-Информ
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·Общество

Среди них около десятка девушек младше 18 лет.
За первую половину 2024 года жительницы Омской области сделали 1012 абортов. Это на 141 меньше, чем за первую половину прошлого года.
Отметим, что количество абортов в регионе снижается с 2019 года:
2019 год — 3011 абортов;
2020 год — 2672 аборта;
2021 год — 2528 абортов;
2022 год — 2500 абортов;
2023 год — 2252 аборта.
Как сообщает «Город55», около 0,8 % (меньше десятка человек) таких операций приходится на несовершеннолетних. Самой юной омичке, прервавшей беременность в этом году, 15 лет.
Отметим, что рождаемость в регионе тоже снижается. 
·Общество

Среди них около десятка девушек младше 18 лет.
За первую половину 2024 года жительницы Омской области сделали 1012 абортов. Это на 141 меньше, чем за первую половину прошлого года.
Отметим, что количество абортов в регионе снижается с 2019 года:
2019 год — 3011 абортов;
2020 год — 2672 аборта;
2021 год — 2528 абортов;
2022 год — 2500 абортов;
2023 год — 2252 аборта.
Как сообщает «Город55», около 0,8 % (меньше десятка человек) таких операций приходится на несовершеннолетних. Самой юной омичке, прервавшей беременность в этом году, 15 лет.
Отметим, что рождаемость в регионе тоже снижается. 