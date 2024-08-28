Известный пианист Юрий Розум и эксперты ведущих творческих вузов страны провели для учителей региональных школ теоретические и практические занятия.

Более 130 педагогов музыкальных школ из регионов России впервые собрались в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) на конференцию для повышения профессионального уровня и обмена знаниями. Это часть проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума», который «Газпром нефть» с 2017 года реализует по программе социальных инвестиций «Родные города». Инициатива направлена на развитие музыкального образования в регионах, в том числе на отдаленных территориях Крайнего Севера.

– Воплощение таланта – неважно, музыкального или преподавательского – почти полностью зависит от окружения. «Музыкальная мастерская Юрия Розума» – это в первую очередь сообщество, которое позволяет обмениваться знаниями, опытом, подходами. Проект помогает юным музыкантам проявить себя, сделать первые шаги в исполнительском искусстве, а преподавателям – обменяться опытом и преподавательскими практиками. С 2017 года почти три тысячи учеников и педагогов региональных музыкальных школ приняли участие в мастер-классах Мастерской под руководством экспертов ведущих вузов России и народного артиста России Юрия Розума, – сообщила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Конференция объединила учителей детских музыкальных школ из Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Москвы. За три дня эксперты ведущих творческих вузов России провели для них более 80 теоретических и практических занятий по девяти направлениям: вокал, фортепиано, ударные, саксофон, флейта, скрипка, домра, баян и гитара.

– За семь лет мы прошли путь от первых открытых уроков до уникальной системы поддержки музыкально одаренных детей и их преподавателей в регионах. В рамках «Музыкальной мастерской» эксперты проводят для них лекции, мастер-классы и концерты, а также знакомят с основами композиции и помогают написать свое первое произведение. Важную роль играет и работа с педагогами – это закономерное продолжение и развитие нашего проекта, – отметил известный российский пианист, лауреат нескольких международных конкурсов Юрий Розум.

Среди участников конференции было и семеро омичей. Один из них, Эдуард Кургуз, представлял детскую школу искусств № 6 им. Е. Ф. Светланова, Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина, Музыкально-педагогический колледж и ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

– Главное в профессии музыкального педагога – найти подход к ученику, почувствовать его характер, натуру, как до него можно достучаться. Проще говоря, наладить с ним отношения. Если появилась взаимосвязь с учеником, то остальное – дело техники. Особенность в том, что в нашей сфере приходится быть и педагогом, и музыкантом. И самому играть, и детей учить. Отлично, что для учеников есть музыкальные мастерские, а для нас, преподавателей, – конференции. Это дает дополнительный заряд вдохновения, – поделился впечатлениями от конференции преподаватель по классу ударных инструментов детской школы искусств № 6 Эдуард Кургуз.

Добавим, что на конференции также изучали современные методики преподавания и организацию образовательного процесса. Все участники получили сертификаты о повышении квалификации от академического партнера конференции – Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова.