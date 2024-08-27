Проект регоператора «Магнит» по экопросвещению детей набирает популярность. На базе экопункта прошел урок по раздельному сбору мусора.

Региональный оператор «Магнит» на базе экопункта, который расположен в Кировском округе по адресу: улица Степанца, 9, провел очередной урок экопросвещения для юных омичей. Собравшиеся мальчишки и девчонки вместе с котенком Магнитиком учились раздельному сбору отходов, создавали авторские эко-шопперы и наблюдали за процессом переработки пластика.

Инициативу регионального оператора по экологическому просвещению юных омичей поддержали другие компании. Среди них – компания по переработке пластика «Эковтор», авторский проект «Экотерем», мастерская REclame, компания «Инмарко». Все вместе они организовали для ребят настоящий праздник. Ребята не просто сдавали вторсырье на переработку, учились его сортировать, но и получили в этот день памятные сувениры и подарки от организаторов.

В пресс-службе регоператора рассказали, что график детских мероприятий расписан до конца года, и каждое из них обещает быть увлекательным.

Важность подобных мероприятий для подрастающего поколения отметил председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Анатолий Соловьев.

– Инициатива «Магнита» для экологического воспитания юных омичей очень важна. Экопросвещение детей – это инвестиция в будущее. Когда дети учатся разделять отходы и понимают, как важно бережно относиться к природе, они становятся настоящими защитниками окружающей среды, – говорит Анатолий Соловьев. – Видеть, как дети с энтузиазмом участвуют в таких мероприятиях, – это вдохновляет. Участие детей в подобных акциях заставляет детей почувствовать себя частью большого движения за чистую планету.

Общественник уверен, что такие проекты необходимо продолжать, развивать и привлекать все больше участников. Ведь именно через образование и практические занятия можно воспитать новое поколение, которое будет заботиться о нашей планете и стремиться к ее сохранению.