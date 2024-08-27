Доходность этого жилья при сдаче его в аренду составляет всего 5 % в год.

Средний срок окупаемости квартиры-студии в Омске при сдаче такого жилья в аренду составляет 20 лет, выяснил портал «Мир квартир». По этому показателю город занимает лишь 56-е место в России. В среднем по стране студии окупаются за 15,9 года.

По данным аналитиков, квартира площадью до 28 кв. м в новостройках Омска обойдется покупателю в 3 млн 981 тыс. рублей. Сдать ее получится лишь за 16 557 рублей в месяц. Нехитрые расчеты показывают, что доходность такого жилья при сдаче в аренду составляет всего 5 %. Соответственно, вернуть полную стоимость квартиры получится только за 20 лет.

Выгоднее всего покупать студии на сдачу в Махачкале и Грозном, где они окупаются за 5 и 7 лет соответственно. В столице для этого понадобится 15,4 года, в Санкт-Петербурге – 18 лет, а в Сочи и вовсе 24,4.