Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Пресс-служба Омского НПЗ в 20:45 сообщила о локализации возгорания, которое произошло сегодня на территории завода. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожар потушили спасатели и средства автоматического тушения.

Предприятие продолжает работать в штатном режиме. В пресс-службе уточнили, что пожар не повлияет на производственную программу. План по переработке выполнят благодаря дополнительным перерабатывающим мощностям предприятия.

Напомним, что пострадавшие при пожаре находятся в БСМП № 1. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

·Происшествия

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Пресс-служба Омского НПЗ в 20:45 сообщила о локализации возгорания, которое произошло сегодня на территории завода. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожар потушили спасатели и средства автоматического тушения.

Предприятие продолжает работать в штатном режиме. В пресс-службе уточнили, что пожар не повлияет на производственную программу. План по переработке выполнят благодаря дополнительным перерабатывающим мощностям предприятия.

Напомним, что пострадавшие при пожаре находятся в БСМП № 1. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.