Сейчас пострадавших госпитализировали, им помогают врачи.

В пресс-службе Омского НПЗ прокомментировали ситуацию с пожаром. «Омск-информу» рассказали, что в результате инцидента есть пострадавшие. Они сейчас находятся в БСМП № 1.

Сотрудники застрахованы по корпоративной программе добровольного медицинского страхования и программе страхования жизни и здоровья. По словам губернатора Омской области Виталия Хоценко, врачи оказывают всю необходимую помощь каждому пострадавшему. Состояние одного из них оценивают как тяжелое.

Напомним, что сегодня, 26 августа, на Омском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание. Автоматическая система безопасности обнаружила, что загорелось технологическое оборудование. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. На место происшествия выехали 7 пожарных автомобилей и 27 спасателей. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.