Омск-Информ
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·Происшествия

Дмитрий Маркелов лично координирует работу всех экстренных медицинских служб.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов приехал в БСМП-1, куда были доставлены пострадавшие в результате возгорания на ОНПЗ. Чиновник лично координирует работу всех экстренных служб.

– По поручению губернатора нахожусь в БСМП-1, куда были доставлены все пострадавшие при инциденте на ОНПЗ. Весь персонал медучреждения находится на своих местах и оперативно оказывает необходимую медицинскую помощь. Координирую лично работу всех экстренных медицинских служб, – написал Маркелов в своем Телеграм-канале.

Инцидент на предприятии произошел сегодня днем. В результате возгорания пострадали два человека.

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·Происшествия

Дмитрий Маркелов лично координирует работу всех экстренных медицинских служб.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов приехал в БСМП-1, куда были доставлены пострадавшие в результате возгорания на ОНПЗ. Чиновник лично координирует работу всех экстренных служб.

– По поручению губернатора нахожусь в БСМП-1, куда были доставлены все пострадавшие при инциденте на ОНПЗ. Весь персонал медучреждения находится на своих местах и оперативно оказывает необходимую медицинскую помощь. Координирую лично работу всех экстренных медицинских служб, – написал Маркелов в своем Телеграм-канале.

Инцидент на предприятии произошел сегодня днем. В результате возгорания пострадали два человека.

1058