Сейчас его тушат сотрудники пожарной службы.
Сегодня на Омском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание. Как заявили в пресс-службе предприятия, ситуация находится под контролем.
– Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме, – говорится в сообщении.
Как отметили в региональном МЧС, площадь возгорания составила 1000 кв. м. На месте происшествия работают семь единиц техники и 27 человек личного состава.
Ситуацию также прокомментировал губернатор Виталий Хоценко.
– В связи с инцидентом на нефтезаводе сообщаю, что ситуация находится под контролем. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар, – заявил глава региона.
Информация о пострадавших и причины инцидента уточняются.
Обновление от 16.06
Как сообщил глава региона, в результате возгорания пострадали два человека. Им оказывается вся необходимая помощь.