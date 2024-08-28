Клиника практикует комплексный подход в лечении дерматологических и трихологических заболеваний. Новая процедура позволяет лечить псориаз, экземы и выпадение волос.

Кожа и волосы подвергаются неблагоприятному воздействию физических, биологических и химических факторов окружающей среды. Кроме того, нарушения работы внутренних органов также отражаются на коже и волосах человека. Поэтому при лечении дерматологических и трихологических патологий в «Евромеде» используют индивидуальный и комплексный подход с применением медикаментозной, местной, инфузионной терапии, а также физиотерапии.

Для лечения волос в «Евромеде» также применяют такие способы, как плазмотерапия, безоперационное лечение облысения по технологии регенерации волос Regenera Activa (Редженера Актива), пересадка волос по бесшовной технологии – FUE (Follicular Unit Extraction – экстракция фолликулярных объединений).

А теперь пациентам «Евромеда» на Левом берегу стала доступна новика – фотодинамическая терапия (ФДТ). ФДТ – это один из прогрессивных видов физиотерапевтического лечения, используемых в различных отраслях медицины, таких как дерматология, трихология, хирургия, гинекология и не только.

Подробнее об этом виде терапии, показаниях и противопоказаниях ее применения обозревателю РИА «Омск-информ» рассказала врач-дерматовенеролог первой квалификационной категории, трихолог «Евромеда» на Лукашевича Лилия Кунгурова.

– Лилия Равильевна, в чем суть процедуры фотодинамической терапии?

– Фотодинамическая терапия является разновидностью физиолечения. Она основана на местном нанесении фотосенсибилизатора, который активируется кислородом и воздействием лазерного излучения. Процедура эта безболезненна, световое воздействие идет только на поврежденные патологические клетки.

– Какие кожные заболевания можно лечить с помощью фотодинамической терапии?

– Фотодинамическая терапия может стать выбором для лечения таких кожных заболеваний, как выпадение волос, в том числе диффузное выпадение волос, андрогенная алопеция, себорея, а также розацеа, себорейный дерматит, периоральный дерматит, псориаз, различные виды экзем, а также вирусные заболевания кожи — остроконечные кондиломы, вирусные бородавки.

– Как проходит процедура и сколько времени она занимает?

– На пораженный участок кожи, в зависимости от проблемы – это может быть волосистая часть головы, спина, грудь или другая зона – наносится фотосенсибилизатор. Фотосенсибилизатор наносится в виде раствора, поэтому системное воздействие на другие органы и системы отсутствует. Пациент с фотосенсибилизатором находится 20 минут, после этого ложится, назовем это – под лампу – и «загорает» 20 минут. Всего процедура занимает 40 минут.

– Какие преимущества есть у фотодинамической терапии по сравнению с похожими способами лечения?

– Преимуществ множество. В том числе ограниченное количество противопоказаний, отсутствие системных осложнений, неинвазивность, избирательность воздействия, то есть не повреждаются здоровые ткани. Во время процедуры пациент не испытывает никаких неприятных ощущений. Важно, что после лечения не нужна реабилитация. У наших пациентов происходит нормализация естественных обменных процессов и механизмов деления клеток кожи. Происходит активация роста молодых здоровых клеточных структур, а также синтеза коллагена и эластина.

Терапия проста в применении, лечение происходит в амбулаторных условиях. Процедуры можно повторять многократно.

Самое основное преимущество ФДТ – это противовоспалительный эффект. Снижается воспаление, ускоряется заживление.

– Сколько процедур необходимо для достижения заметного результата?

– Все зависит от диагноза. Например, при лечении псориаза необходимо от 5 до 15 процедур.

– Каковы возможные побочные эффекты, допустимо ли после лечения находиться на солнце?

– Побочные эффекты практически не наблюдаются, для пациента нет никаких ограничений, он может находиться на солнце сразу после лечения.

– Перечислите противопоказания.

– Абсолютными противопоказаниями являются повышенная чувствительность к фотосенсибилизаторам, а также прием препаратов, которые обладают фотосенсибилизирующим эффектом, в частности, ретиноидов и антибиотиков тетрациклинового ряда.

Противопоказаниями являются беременность, период лактации, обострение соматических заболеваний.

Есть и относительные противопоказания – это клаустрофобия, панические атаки, боязнь яркого света.

– Вероятно, ФДТ заинтересует тех, кто уже знаком с терапией, использующей фотоактивные вещества. В чем преимущества новинки?

– К примеру, псориаз лечат при помощи ПУВА-терапии. При этом пациент принимает фотосенсибилизатор внутрь. Процедура делается 4-5 раз в неделю, курс предполагает от 20 процедур до 40 процедур. А при ФДТ в центре «Евромед» фотосенсибилизатор наносится местно только на поврежденный участок кожи. Сначала пациент к нам приезжает три раза в неделю, а потом уже достаточно одного раза в неделю. При применении ФДТ не нужно носить солнцезащитные очки.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данном материале, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».

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