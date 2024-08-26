Власти ссылаются на плохую дорогу на конечной остановке автобуса.

В городской администрации оперативно отреагировали на информацию о сокращении муниципального автобусного маршрута № 95. Накануне омичи заметили, что рейс от СТЦ «МЕГА» начал ходить не до стройрынка «Южный», а только до ПП-4. И призвали сделать диспетчерскую у торгового центра.

Как объяснили в мэрии, маршрут пришлось сократить из-за разбитой дороги на разворотной площадке у стройрынка «Южный».

– Состояние дорожного покрытия на разворотной площадке конечной остановки «Стройрынок «Южный» не отвечает нормативным требованиям обеспечения безопасного движения подвижного состава. В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок внесены изменения в схему движения автобусного маршрута № 95, – уточнили в городской администрации. – Подвижной состав следует от СТЦ «Мега» до конечной остановки «ПАТП-4».

В мэрии добавили, что собственника обязали привести в порядок дорожное покрытие. Любопытно, что именно муниципалитету и принадлежит земля, на которой находится скандальная разворотная площадка.